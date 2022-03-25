У Беларуси нет планов воевать на Украине - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил находящихся за рубежом "беглых" оппозиционеров в намеренном распространении ложной информации об участии белорусской армии в спецоперации на Украине.

"У Беларуси нет планов воевать в Украине, а вот "беглые" формируют отряды. Так кто там реально воюет?", - заявил он в пятницу на совещании по вопросам работы СМИ.

Слова главы государства приводит госагентство БелТА.

Он выразил уверенность, что многочисленные заявления за рубежом о том, что Беларусь присоединится к боевым действиям на Украине, распространяются не просто так. "Таким образом готовится общественное мнение, чтобы нас туда втянуть", - сказал Лукашенко.

"А нас в войну можно втянуть только одним способом: если против начнется агрессия, если против нас начнут воевать", - заявил Лукашенко.

"Поэтому я держу ухо востро. Когда я это читаю, я вызываю военных: "Доложите, что происходит на северо-западе, что на западе? Все ли мы видим? Мобилизовали ли мы все? Разведка как работает?" - добавил президент.