Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8832 RUR   0.0165 GBR   2.2363 TRY   0.1155

Цена на нефть

23.03 $/bbl +/- WTI 114.93 +5.66 Brent 121.60 +6.12

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 25.03.2022 15:53

У Беларуси нет планов воевать на Украине - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил находящихся за рубежом "беглых" оппозиционеров в намеренном распространении ложной информации об участии белорусской армии в спецоперации на Украине.

"У Беларуси нет планов воевать в Украине, а вот "беглые" формируют отряды. Так кто там реально воюет?", - заявил он в пятницу на совещании по вопросам работы СМИ.

Слова главы государства приводит госагентство БелТА.

Он выразил уверенность, что многочисленные заявления за рубежом о том, что Беларусь присоединится к боевым действиям на Украине, распространяются не просто так. "Таким образом готовится общественное мнение, чтобы нас туда втянуть", - сказал Лукашенко.

"А нас в войну можно втянуть только одним способом: если против начнется агрессия, если против нас начнут воевать", - заявил Лукашенко.

"Поэтому я держу ухо востро. Когда я это читаю, я вызываю военных: "Доложите, что происходит на северо-западе, что на западе? Все ли мы видим? Мобилизовали ли мы все? Разведка как работает?" - добавил президент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, УКРАИНА


Похожие новости


Лукашенко о санкциях - "год потерпим" Военное руководство Украины было предупреждено о возможной спецоперации - Лукашенко Лукашенко заявил, что без поддержки большинства белорусов ушел бы на пенсию Лукашенко пригрозил странам Балтии потерей государственности в случае развязывания войны Лукашенко провел телефонный разговор с Назарбаевым - пресс-служба белорусского президента Лукашенко считает, что Белоруссия должна остаться президентской республикой

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az