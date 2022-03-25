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СНГ 25.03.2022 16:38

Подписан указ об отставке Чубайса

Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от обязанностей спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Документ опубликован на портале правовой информации и датирован 25 марта.

23 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Чубайс покинул пост спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития и покинул Россию из-за несогласия со специальной военной операцией на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день подтвердил эту информацию. "Да. Чубайс уволился по собственному желанию. А уехал - не уехал - это его личное дело", - сказал Песков "Интерфаксу", отвечая на вопрос, ушел ли Чубайс с поста по собственному желанию и покинул ли он Россию.

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Тэги: РОССИЯ, ЧУБАЙС, ОТСТАВКА, УКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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