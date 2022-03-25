Россия учтет заявления отдельных стран НАТО о поставке Украине самолетов и систем ПВО - Генштаб РФ

Россия не оставит без внимания заявления отдельных стран НАТО о поставке Украине самолетов и систем ПВО, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской. "Внимательно отслеживаем заявления военно-политического руководства отдельных стран о намерении поставить самолеты и системы ПВО Украине. В случае реализации - без внимания не оставим", - сказал Рудской на брифинге в пятницу.

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