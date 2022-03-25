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СНГ 25.03.2022 17:19

Путин планирует в пятницу провести телефонный разговор с премьером Армении

Президент РФ Владимир Путин поговорит в пятницу по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Глава государства сообщил об этом в ходе встречи с лауреатами премий президента в области культуры и искусства.

Обращаясь к одному из лауреатов премии, Георгию Исаакяну, глава государства сказал: "Ваши добрые слова о Ереване у меня будет возможность передать премьер-министру Армении (Николу Пашиняну - ИФ), с которым у нас предстоит телефонный разговор сегодня".

"Думаю, ему будет приятно", - добавил Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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