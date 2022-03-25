Путин планирует в пятницу провести телефонный разговор с премьером Армении

Президент РФ Владимир Путин поговорит в пятницу по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Глава государства сообщил об этом в ходе встречи с лауреатами премий президента в области культуры и искусства.

Обращаясь к одному из лауреатов премии, Георгию Исаакяну, глава государства сказал: "Ваши добрые слова о Ереване у меня будет возможность передать премьер-министру Армении (Николу Пашиняну - ИФ), с которым у нас предстоит телефонный разговор сегодня".

"Думаю, ему будет приятно", - добавил Путин.