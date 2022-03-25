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СНГ 25.03.2022 17:53

Послу Молдовы в Москве заявлен протест в связи с акцией у посольства России в Кишиневе - МИД РФ

Посол Молдовы в Москве Лилиан Дарий в пятницу был вызван в МИД РФ, ему заявлен решительный протест в связи с акцией у здания посольства России в Кишиневе, сообщили в МИД России.

"25 марта в МИД России был вызван посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий. С российской стороны был заявлен "решительный протест в связи с безобразной акцией у посольства России в Кишиневе 24 марта этого года, участники которой демонстрировали оскорбительные лозунги и предпринимали недопустимые действия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.

В МИД РФ напомнили, что "согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года государство пребывания обязано предотвращать нарушение спокойствия дипломатического представительства или оскорбление его достоинства".

"К молдавской стороне было обращено настоятельное требование о выполнении международных обязательств и принятии надлежащих мер для недопущения повторения подобных акций", - подчеркивается в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ПРОТЕСТ, МОЛДОВА


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