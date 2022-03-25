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Бизнес и законодательство 25.03.2022 18:27

Оборот розничной торговли РФ в 2022 г снизится на 8-9% при оптимистичном сценарии - аналитики

Оборот розничной торговли в России по итогам 2022 года может сократиться на 8-9% при оптимистичном сценарии, прогнозирует INFOLine.

"Конечно, в марте на фоне ажиотажного спроса мы получим один из лучших показателей отрасли, как ни парадоксально, но это часто бывает в фазу активной девальвации рубля. Хотя в целом наш прогноз все-таки неутешительный. Мы ожидаем, что снижение розничного товарооборота в этом году составит где-то около 8-9%, и это, скажем так, оптимистичный прогноз, при условии того, что эта военная спецоперация закончится в ближайшее время. Если она продолжится, то мы будем вынуждены пересмотреть прогноз на более пессимистичный сценарий", - заявил гендиректор INFOLine Иван Федяков в ходе онлайн-конференции Retail.ru "Потребительский рынок России 2022. Шок. Возможности".

Вызовами для рынка станут девальвация рубля, ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ, безработица и инфляция. Так, безработица и системные проблемы на рынке труда становятся сдерживающими факторами для потребительского рынка, говорится в презентации INFOLine. В связи с массовым уходом и приостановкой работы иностранных компаний не менее 200 тыс. человек могут остаться без работы, а вдвое больше могут потерять работу в российских компаниях, которые были партнерами и поставщиками иностранных, говорится в презентации. Инфляция в РФ в этом году установит абсолютный рекорд за последние 20 лет, ожидает INFOLine. При этом аномально высокий рост цен вызван не только девальвацией рубля, но и нарушением производственных цепочек. Санкции и логистическая блокада вызвали проблемы в цепочках поставок и сформировали дефицит сырья, материалов и компонентов. Увеличились издержки производителей, и рост оптовых цен обогнал рост потребительских.

Реальные денежные доходы населения в 2022 году, по прогнозу INFOLine, сократятся на 6-8%, что окажется антирекордом в XXI веке для страны, сообщается в презентации. "Сокращение персонала, уменьшение эффективности действующих предприятий неминуемо приведут к снижению потока на заработные платы, премии и так далее. Это все, по нашим оценкам, приведет к одному из худших за современную историю показателю по динамике реальных доходов населения", - отметил Федяков.

Все это ударит по многим компаниям отрасли, считает он.

При этом в последние годы наблюдалась тенденция к ухудшению динамики оборота розничной торговли, сказал Федяков.

"В 2021 году, несмотря на положительную динамику этого индикатора, мы не вышли не то что на докризисный уровень 2019 года - мы даже не вышли на докризисный уровень 2014 года. Только в 2022 году мы ожидали, что выйдем в положительную зону, тем самым компенсировав провал", - отметил эксперт.

По данным Росстата, оборот розничной торговли в РФ в 2021 году вырос на 7,3%, в 2020 году, первом "пандемийном", снизился на 3,2% после трех лет роста.

В январе 2022 года оборот розничной торговли в РФ, по данным Росстата, увеличился на 3,6%.

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Тэги: РОССИЯ, РИТЕЙЛ, ДИНАМИКА, ПРОГНОЗ


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