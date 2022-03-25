Биткойн дорожает, поднялся до $45 тыс. впервые с января

Биткойн и другие основные криптовалюты дорожают в пятницу на фоне общего увеличения аппетита к риску на мировых рынках, а также растущей институциональной поддержки криптовалют.

Курс биткойна на 18:15 по бакинскому времени составлял $44,963 тыс., что на 2,43% выше итогового значения предыдущей сессии. Стоимость криптовалюты на короткое время поднималась выше $45 тыс., что отмечено впервые с января, пишет Market Watch.

"Курс биткойна близок к резкому прорыву выше $45 тыс., - полагает аналитик японской криптовалютной биржи Bitbank Юя Хасэгава. - Эта отметка остается прочным уровнем сопротивления с середины января".

Эксперты отмечают, что укрепление биткойна сопровождается ростом интереса к криптовалютам со стороны фьючерсных бирж, который, как ожидается, будет способствовать увеличению ликвидности рынка.

Так, например, инвестбанк Goldman Sachs Group (SPB:GS) Inc. ранее на этой неделе сообщил, что провел первую сделку с опционами на биткойн через своего партнера, криптовалютную компанию Galaxy Digital Holdings Ltd.

Хасегава также видит сигналы существенного объема накопленных "коротких" позиций на биткойновом рынке.

"Трейдеры начнут закрывать "короткие" позиции в случае прорыва уровня сопротивления, и это будет способствовать еще более резкому укреплению биткойна", - считает эксперт.

"Верхней границей вероятного диапазона курса на краткосрочную перспективу является отметка в $48 тыс. и, возможно, психологически важная отметка в $50 тыс. Если курс не сможет преодолеть уровень сопротивления в $45 тыс., то можно ожидать его краткосрочной коррекции к уровню в $42 тыс.", - говорит Хасегава.

Курс эфира (Ethereum) в пятницу поднялся на 2,4%, до $3,178 тыс., Solana - на 0,7%, лайткойна - на 0,1%.