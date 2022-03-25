В Азербайджане рост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 50 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 791,654 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 21 случае заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 3 человека (накануне - 2). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 675 человек.
От COVID-19 вылечились 781,528 тыс. (+134 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 451 человек.
За сутки медики провели 2 499 тестов на коронавирус против 2 806 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 679,287 тыс. тестов на COVID-19.
Э.Шафиев
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