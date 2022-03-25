Интерконнектор Греция-Болгария подключен к TAP

Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) подключен к Трансадриатическому газопроводу (TAP), который в будущем впервые даст Болгарии доступ к газу из Азербайджана, говорится в сообщении оператора IGB.
Как только IGB будет введен в эксплуатацию, врезка сначала обеспечит Болгарию 1 млрд кубометром газа в год c дальнейшим увеличением до проектной мощности 3 млрд кубометров в год.
Запуск интерконнектора планируется на июль 2022 года, что позволит Болгарии напрямую получать азербайджанский газ. Кроме того, запуск интерконнектора позволит Болгарии отказаться от российского газа.
Азербайджан имеет контракт на поставку газа в Болгарию на уровне 1 млрд кубометров с последующим увеличением до 3 млрд кубометров. Поставки начались 31 декабря 2020 года по газопроводу TAP. Однако из-за отсутствия интерконнектора объемы поставок азербайджанского газа в Болгарию были в 4 раза меньше запланированного.
Э.Шафиев
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