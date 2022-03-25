Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8832 RUR   0.0165 GBR   2.2363 TRY   0.1155

Цена на нефть

23.03 $/bbl +/- WTI 114.93 +5.66 Brent 121.60 +6.12

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 25.03.2022 19:23

Интерконнектор Греция-Болгария подключен к TAP

Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) подключен к Трансадриатическому газопроводу (TAP), который в будущем впервые даст Болгарии доступ к газу из Азербайджана, говорится в сообщении оператора IGB.

Как только IGB будет введен в эксплуатацию, врезка сначала обеспечит Болгарию 1 млрд кубометром газа в год c дальнейшим увеличением до проектной мощности 3 млрд кубометров в год.

Запуск интерконнектора планируется на июль 2022 года, что позволит Болгарии напрямую получать азербайджанский газ. Кроме того, запуск интерконнектора позволит Болгарии отказаться от российского газа.

Азербайджан имеет контракт на поставку газа в Болгарию на уровне 1 млрд кубометров с последующим увеличением до 3 млрд кубометров. Поставки начались 31 декабря 2020 года по газопроводу TAP. Однако из-за отсутствия интерконнектора объемы поставок азербайджанского газа в Болгарию были в 4 раза меньше запланированного.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, TAP, БОЛГАРИЯ, ИНТЕРКОННЕКТОР


Похожие новости


Мета пригласил Алиева посетить с визитом Албанию Газопровод TAP станет новым источником газа для Италии и поддержкой мерам по декарбонизации – глава Минэнерго Азербайджана Затраты на проект строительства Транс-Адриатического газопровода составят 4,5 млрд евро –консорциум TAP

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az