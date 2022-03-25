Швейцария с вечера пятницы вводит в полном объеме санкции против РФ, ранее одобренные ЕС в четвертом санкционном пакете - заявление

Власти Швейцарии вводят в полном объеме санкции против России, которые ранее одобрил ЕС в рамках четвертого санкционного пакета, из-за ситуации вокруг Украины, говорится в заявлении швейцарского правительства.

В нем отмечается, что ограничения вступают в силу в пятницу в 23:00 по местном времени (01:00 субботы мск).

В заявлении указывается, что речь идет о запрете на экспорт "товаров и услуг для российской энергетической сферы". Кроме того, вводится запрет на товары из железа и стали из России, а также на экспорт в РФ предметов роскоши.

"Запрет вводится на импорт товаров из железа и стали из России, или имеющих российское происхождение, а также запрет на экспорт товаров роскоши и товаров для морского судоходства в Россию", - говорится в нем.

Согласно заявлению, в финансовой сфере запрещены "транзакции с определенными (российскими - ИФ) государственными компаниями", а также "участие в компаниях, работающих в энергетической сфере, и предоставление кредитов или других финансовых ресурсов таким компаниям".

Таким образом, отмечается в документе, Швейцария продолжает вводить против РФ те же меры, которые утверждает Евросоюз.

В то же время, в заявлении подчеркивается, что власти Швейцарии приняли решение не принимать вслед за ЕС меры по прекращению деятельности ряда российских СМИ, в частности Sputnik и Russia Today.

Ранее в марте ЕС принял четвертый пакет санкций в отношении РФ. Он включал в себя запрет на экспорт в Россию предметов роскоши. Под запрет попали автомобили стоимостью свыше 50 тыс. евро и мотоциклы дороже 5 тыс. евро, аксессуары и запчасти к ним, музыкальные инструменты дороже 1500 евро, предметы искусства и антиквариат; экипировка для горных лыж, гольфа, подводного плавания и парусного спорта; разнообразные биллиарды и аксессуары к ним, электронная техника, видеоигры, столовое серебро и фарфор, ковры, разнообразная одежда и др.

Кроме того, санкции ЕС предусматривают запрет на импорт из РФ части сталелитейной продукции, запрет на присвоение кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС рейтингов России и российским компаниям, а также запрет на предоставление рейтинговых услуг российским клиентам.

Также новыми санкциями были запрещены транзакции с рядом госкомпаний и инвестиции в сфере энергетики РФ, однако исключения сделали для мирного атома и транспортировки энергоресурсов в ЕС. Помимо этого, в санкционные списки были внесены девять компаний, связанных с обороной промышленностью РФ.