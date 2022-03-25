Казахстан завершил процесс присоединения к главному международному документу об отмене смертной казни - МИД

Постоянный представитель Казахстана при ООН в Нью-Йорке Магжан Ильясов передал на хранение в депозитарий ООН грамоту о ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни, сообщила в пятницу пресс-служба МИД республики.
Тем самым Казахстан завершил процесс присоединения к главному международному документу об отмене смертной казни.
Казахстан стал 90-м из 193 государств-членов ООН, присоединившимся к указанному протоколу.
Первым шагом на пути к присоединению Казахстана к этому международному документу стало его подписание в Нью-Йорке 23 сентября 2020 года. 2 января 2021 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации этого документа.
Согласно положениям протокола требовалось привести национальное уголовное законодательство страны в соответствие с его нормами.
29 декабря 2021 года глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни".
"Таким образом, присоединение к Второму Факультативному протоколу закрепило полную отмену смертной казни в Казахстане и продолжило курс на общую гуманизацию уголовного законодательства", - отмечается в сообщении.
В Казахстане с декабря 2003 года действовал мораторий на смертную казнь.
В Конституции Казахстана пока есть статья, которая допускает смертную казнь как исключительную меру наказания за террористические преступления, сопряженные с гибелью людей, а также за особо тяжкие преступления, совершенные в военное время. 16 марта этого года в своем послании народу Казахстана Токаев отметил, что "для окончательного закрепления решения об отмене смертной казни нужно внести соответствующие изменения в Конституцию".
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