Казахстан завершил процесс присоединения к главному международному документу об отмене смертной казни - МИД

Постоянный представитель Казахстана при ООН в Нью-Йорке Магжан Ильясов передал на хранение в депозитарий ООН грамоту о ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни, сообщила в пятницу пресс-служба МИД республики.

Тем самым Казахстан завершил процесс присоединения к главному международному документу об отмене смертной казни.

Казахстан стал 90-м из 193 государств-членов ООН, присоединившимся к указанному протоколу.

Первым шагом на пути к присоединению Казахстана к этому международному документу стало его подписание в Нью-Йорке 23 сентября 2020 года. 2 января 2021 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации этого документа.

Согласно положениям протокола требовалось привести национальное уголовное законодательство страны в соответствие с его нормами.

29 декабря 2021 года глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни".

"Таким образом, присоединение к Второму Факультативному протоколу закрепило полную отмену смертной казни в Казахстане и продолжило курс на общую гуманизацию уголовного законодательства", - отмечается в сообщении.

В Казахстане с декабря 2003 года действовал мораторий на смертную казнь.

В Конституции Казахстана пока есть статья, которая допускает смертную казнь как исключительную меру наказания за террористические преступления, сопряженные с гибелью людей, а также за особо тяжкие преступления, совершенные в военное время. 16 марта этого года в своем послании народу Казахстана Токаев отметил, что "для окончательного закрепления решения об отмене смертной казни нужно внести соответствующие изменения в Конституцию".