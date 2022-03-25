Аналитики зафиксировали рост популярности дискаунтеров на фоне стремления россиян к экономии

Аналитики зафиксировали рост популярности дискаунтеров в России на фоне стремления потребителей к экономии.

По данным исследовательского холдинга "Ромир", доля "жестких" дискаунтеров в структуре кошелька россиян на 11-й неделе 2022 года выросла до 6,1% с 5,4% и 4,7% в предыдущие две недели соответственно. Годом ранее (11-я неделя 2021 года) на долю "жестких" дискаунтеров приходилось 4,5% в структуре затрат. На девятой неделе 2021 и 2022 годов доли дискаунтеров были сопоставимы (4,5% и 4,7% соответственно).

"Начиная с 10-й недели сохраняется эта тенденция, в структуре трат россиян растет доля сетей низкого ценового позиционирования - "хард" дискаунтеров, яркие представители которых - Fix Price (MOEX:FIXP), "Светофор". И мы понимаем, что для бизнеса это некий запрос со стороны покупателя сейчас", - сказала директор по работе с клиентами компании "Ромир" Анастасия Сидорина в ходе онлайн-конференции Retail.ru "Потребительский рынок России 2022. Шок. Возможности".

По мнению гендиректора INFOLine Ивана Федякова, на российском рынке ритейла происходят структурные изменения. "Мы видели, как в начале нулевых росло количество современных (...) качественных магазинов, открывались новые супермаркеты, новые высоко ассортиментные гипермаркеты на улицах наших городов. Сформировалось представление, что наш потребительский рынок именно такой. И это, действительно, было так вплоть до 2014 года, когда мы погрузились в пред-предпоследний кризис. Дальше ситуация стала меняться", - сказал Федяков на онлайн-конференции.

Так, с 2014 года сеть "Азбука вкуса" увеличилась почти вдвое - со 100 до 172 магазинов, Spar расширился со 120 до 230 супермаркетов, но при этом сеть дискаунтеров "Светофор" выросла со 150 до 3 тыс. магазинов, отметил глава INFOLine.

"Вот эти замечательные "трэш-магазины" начинают формировать уже культуру потребления в нашей стране (...). Сегодня нам нужно задуматься о том, как будет развиваться дальше наш потребительский рынок. Я бы очень не хотел, чтобы эти сети "магазинов для бедных" стали основным форматом нашей торговли", - сказал Федяков.

По данным "Ромира" за 11-ю неделю года, на долю магазинов "у дома" пришлось 18,5% в структуре трат российских потребителей (18,1% годом ранее), гипермаркетов - 11,1% (11,4%), супер- и мини-маркетов - 13,3% (на уровне прошлогоднего показателя), традиционной торговли - 31% (34,8%).

Рост спроса на непродовольственные товары привел к всплеску в e-commerce, отметила Сидорина. На 11-й неделе доля онлайн-торговли выросла до 9,5% с 9% на предыдущей неделе и 6,9% годом ранее.

Также выросла популярность аптек по сравнению с прошлогодними показателями: на их долю пришлось 6,9% и 7,3% неделей ранее по сравнению с 6,5% за те же недели в 2021 году.

Самой популярной стратегией оптимизации трат на товары первой необходимости стало посещение магазинов с низким ценовым предложением - ее, по данным "Ромира", выбрали 62% респондентов. "Сейчас для россиян это ключевая стратегия оптимизации своих трат, то есть есть запрос на низкий ценовой сегмент. Вопрос уже в том, насколько бизнес сможет покупателю ответить на этот запрос", - сказала Сидорина. При этом в предыдущие две недели самой популярной стратегией экономии был выбор товаров со скидками и по акциям.