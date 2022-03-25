Посол России в Париже Алексей Мешков вызван в пятницу в МИД Франции, сообщает телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на французское внешнеполитическое ведомство.

В МИД Франции отметили, что решение вызвать российского посла связано с "твитом" российской дипмиссии, который Париж назвал "недопустимым".

"Мы стремимся поддерживать требовательный диалог с Россией, а эти ее действия совершенно неуместны", - указали во французском ведомстве.

Согласно французским СМИ, ранее посольство России во Франции разместило в твиттере карикатуру, автор которого высмеивал зависимость Европы от позиции США.