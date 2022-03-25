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Дальнее зарубежье 25.03.2022 20:52

МИД Франции вызвал посла РФ в Париже из-за "недопустимого твита"

Посол России в Париже Алексей Мешков вызван в пятницу в МИД Франции, сообщает телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на французское внешнеполитическое ведомство.

В МИД Франции отметили, что решение вызвать российского посла связано с "твитом" российской дипмиссии, который Париж назвал "недопустимым".

"Мы стремимся поддерживать требовательный диалог с Россией, а эти ее действия совершенно неуместны", - указали во французском ведомстве.

Согласно французским СМИ, ранее посольство России во Франции разместило в твиттере карикатуру, автор которого высмеивал зависимость Европы от позиции США.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МИД, РОССИЯ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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