Президент США Джо Байден встретился с американскими военными в Польше, посетил парикмахерскую, где стриглись солдаты, а также пообедал с ними в столовой, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

По прибытию в город Жешув, расположенный сравнительно недалеко от границы с Украиной, Байден посетил парикмахерскую, где находилось несколько солдат 82-й воздушно-десантной дивизии. Президент приветствовал всех присутствующих, а один из солдат в шутку предложил президенту подстричь ему волосы. Тот, смеясь, ответил, что вряд ли военному понравилась бы такая стрижка.

После этого Байден отправился в кафетерий, где вместе с американскими и польскими солдатами пообедал пиццей.

"Вы - лучшая военная сила в мире, и это не преувеличение", - заявил Байден, прежде чем приступить к обеду.

Президент провел в кафетерии около 20 минут, он обошел помещение и сделал несколько фотографий с солдатами. После этого Байден отправился на встречу, на которой обсуждают гуманитарные аспекты конфликта на Украине. Там президент США в очередной раз раскритиковал действия РФ на украинской территории, напомнил о действующих против Москвы жестких санкциях и вновь пообещал, что будет и дальше вводить ограничительные меры.

Позже в субботу Байден отправится в Варшаву, где проведет переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой.

Ранее на этой неделе президент США посетил Брюссель, где встретился с лидерами стран НАТО и ЕС, а также стран G7.