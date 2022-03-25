Почти 60% граждан России отмечают ухудшение своего материального положения, свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир".
"Уже на текущий момент порядка 60% россиян заявили, что у них произошло ухудшение материального положения. И с точки зрения прогнозов мы видим негативные оценки - подавляющая доля россиян ожидает, что в течение полугода их финансовое положение ухудшится. За одну неделю выросла цифра", - заявила директор по работе с клиентами компании "Ромир" Анастасия Сидорина в ходе онлайн-конференции Retail.ru "Потребительский рынок России 2022. Шок. Возможности".
Исследование проводилось с начала марта и включало три волны (третья волна соответствует показателям за 11-ю неделю 2022 года), пояснила она.
В рамках третьей волны исследования об ухудшении материального положения своей семьи заявили 59% россиян (по результатам второй волны таких было 57%), сообщается в презентации "Ромира". 65% респондентов считают, что их материальное положение ухудшится в ближайшие полгода (60% ранее).
Главной темой, которая беспокоит россиян в 2022 году, стал рост цен на большинство товаров и услуг (89% респондентов по данным на 11-ю неделю). "Если говорить про те темы, которые волнуют россиян в большей степени, безусловно, это всегда была история финансового благосостояния. Но сегодня она находится на пике: мы видим, что 90% россиян говорят об обеспокоенности", - сказала Сидорина.
На втором месте (59% респондентов) оказалась "напряженная международная обстановка, давление на Россию со стороны стран Запада", на третьем месте (56%) - девальвация рубля.
В рамках третьей волны исследования увеличилась доля россиян, которых волнует тема дефицита товаров (до 44% с 34% неделей ранее). Это отчасти объясняет появление пустых полок и ажиотажный спрос, который наблюдался в последнее время, отметила Сидорина.
По данным исследования, 42% населения на текущий момент не имеют сбережений. У большинства из тех, у кого сбережения есть, их хватит не более чем на полгода (64%).
По данным "Ромира", самыми популярными способами преодоления экономических трудностей стали отказ от дорогостоящих покупок и товаров длительного пользования (57% респондентов), перераспределение семейного бюджета в пользу еды и самого необходимого (49%), сокращение расходов на отдых и развлечения (48%), поиск дополнительного заработка (27%), выращивание на даче овощей и фруктов, собирательство (26%), отказ от дорогостоящих услуг - лечения, образования и др. (23%), сокращение расходов на еду и товаров первой необходимости (23%).
Самыми популярными категориями затрат, на которых россияне готовы экономить, оказались покупка недвижимости, ювелирные изделия, системы нагревания табака и вейпы, крупная бытовая техника и электроника, смартфоны и планшеты, автомобили, страхование, мелкая бытовая техника, развлечения (кино, концерты), заказ готовой еды на дом, крепкий и слабый алкоголь. На противоположном конце этого рейтинга - продукты питания в целом, лекарства, фрукты, средства личной гигиены, непродовольственные товары, корма для животных, одежда, сладости, кофе, детское питание, витамины и БАДы.
При этом у существенной доли россиян товары первой необходимости занимают существенную долю в кошельке, сказала Сидорина. Соответственно, на фоне ожидания и уже происходящего снижения реальных располагаемых доходов будут включаться стратегии экономии, добавила она.
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