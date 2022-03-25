Нефть начала дорожать после сообщений об ударах по территории Саудовской Аравии, Brent у $120 за баррель

Цены на эталонные сорта нефти перешли к росту вечером в пятницу после сообщений об ударах по нефтяным объектам в Саудовской Аравии, которые подстегнули беспокойство рынка по поводу предложения.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 21:00 по бакинскому времени поднялись в цене на $1,25 (1,05%) - до $120,28 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $1,09 (0,97%) - до $113,43 за баррель.

Как сообщает Associated Press, в пятницу вечером возник огонь в Джидде в районе резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов, принадлежащих компании Saudi Aramco. Агентство со ссылкой на видео в сети предположило, что это могло произойти в результате очередных ударов йеменских повстанцев хуситов по территории Саудовской Аравии.

"Сообщения об атаке на Saudi Armaco поступают в то время, когда риск перебоев поставок и без того очень высок", - отметил аналитик The Price Futures Group Фил Флинн.

В ходе торгов в пятницу цены на нефть снижались на фоне отказа Евросоюза вводить эмбарго на поставки нефти из России, несмотря на обсуждение этой меры в ЕС ранее на неделе.