Spotify покидает Россию

Шведская аудио стриминговая платформа Spotify решила полностью прекратить работу в России, полное отключение может произойти в апреле, причиной в компании назвали закон "о фейках", сообщают в пятницу шведские издания Expressen и DiGital.
"К сожалению, недавно принятый закон накладывает дополнительные ограничения на доступ к информации, ликвидирует свободу выражения мнений и криминализирует некоторые виды новостей. Это ставит под угрозу безопасность наших сотрудников и, возможно, наших слушателей. Тщательно обдумав наши альтернативы, исходя из текущих обстоятельств, мы пришли к сложному решению полностью прекратить оказание наших услуг в России", - цитируют заявление компании издания.
В компании рассчитывают, что прекращение всех операций займет несколько недель, полностью уйти с российского рынка компания планирует в апреле.
В начале марта Spotify заявила о прекращении работы российского офиса, открытого в рамках исполнения закона о "приземлении". Также компания остановила все возможности монетизации из России.
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