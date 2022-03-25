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Бизнес и законодательство 25.03.2022 23:28

Spotify покидает Россию

Шведская аудио стриминговая платформа Spotify решила полностью прекратить работу в России, полное отключение может произойти в апреле, причиной в компании назвали закон "о фейках", сообщают в пятницу шведские издания Expressen и DiGital.

"К сожалению, недавно принятый закон накладывает дополнительные ограничения на доступ к информации, ликвидирует свободу выражения мнений и криминализирует некоторые виды новостей. Это ставит под угрозу безопасность наших сотрудников и, возможно, наших слушателей. Тщательно обдумав наши альтернативы, исходя из текущих обстоятельств, мы пришли к сложному решению полностью прекратить оказание наших услуг в России", - цитируют заявление компании издания.

В компании рассчитывают, что прекращение всех операций займет несколько недель, полностью уйти с российского рынка компания планирует в апреле.

В начале марта Spotify заявила о прекращении работы российского офиса, открытого в рамках исполнения закона о "приземлении". Также компания остановила все возможности монетизации из России.

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Тэги: РОССИЯ, SPOTIFY, РАБОТА, ПРЕКРАЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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