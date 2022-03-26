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СНГ 26.03.2022 00:01

Соруководители TCS Group Хьюз и Федоров переезжают в ОАЭ

Соруководители TCS (MOEX:TCSG) Group Оливер Хьюз и Павел Федоров переезжают на постоянное место жительства в Объединенные арабские эмираты (ОАЭ), следует из сообщения группы.

"Оливер Хьюз и Павел Федоров стали резидентами ОАЭ, в текущих условиях эта дружественная России страна становится комфортной территорией для работы международного бизнеса", - сообщил "Интерфаксу" представитель Тинькофф банка (SPB:TCS).

Другая часть управленческой команды TCS, фокусирующаяся на международных операциях, уже базируется в хабах на Кипре и в Южной Азии, отмечается в сообщении группы.

Хьюз и Федоров в рамках реорганизации группы покинут ее совет директоров. Также из совета директоров TCS уйдет Мария Гордон.

Других изменений в управлении группы не предполагается, подчеркивает TCS.

"Долгосрочная приверженность группы передовым методам корпоративного управления остается неизменной, и в самом ближайшем будущем группа планирует объявить о назначении трех новых директоров, включая независимых", - говорится в сообщении.

Представитель Тинькофф банка отметил, что изменения в руководстве касаются только холдинговой компании на Кипре. "Речь идет не о руководстве банка", - заявил он.

"Вся менеджерская команда "Тинькофф" стабильна и сфокусирована на развитии бизнеса, в том числе международных/новых проектов. Станислав Близнюк и вся большая профессиональная команда, руководящая Тинькофф банком много последних лет, продолжает дальше развивать российский бизнес", - добавил представитель кредитной орагнизации.

Накануне Великобритания включила основателя TCS Group Олега Тинькова в санкционные списки. Группа заявила, что это не окажет влияния на нее и на подконтрольные ей структуры.

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Тэги: РОССИЯ, TCS/GROUP, РУКОВОДСТВО, ПЕРЕЗД

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