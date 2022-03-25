Еврокомиссия получит возможность закупать газ для всего ЕС - Макрон

Лидеры стран ЕС на саммите в пятницу согласились, чтобы Еврокомиссия получила возможность централизованно закупать газ для всех стран Евросоюза, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. "Еврокомиссия получит мандат, чтобы совместно закупать газ", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе. "Мы должны справиться и избавиться от зависимости от российских ископаемых энергоресурсов", - добавил Макрон.

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