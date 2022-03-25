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ТЭК 25.03.2022 23:24

Еврокомиссия получит возможность закупать газ для всего ЕС - Макрон

Лидеры стран ЕС на саммите в пятницу согласились, чтобы Еврокомиссия получила возможность централизованно закупать газ для всех стран Евросоюза, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Еврокомиссия получит мандат, чтобы совместно закупать газ", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы должны справиться и избавиться от зависимости от российских ископаемых энергоресурсов", - добавил Макрон.

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Тэги: ЕС, ГАЗ, ЗАКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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