Европе удастся пересмотреть некоторые контракты по газу с РФ - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейским странам, возможно, удастся пересмотреть часть контрактов по импорту газа из РФ. "Некоторые объявления, сделанные Россией, приведут к тому, что некоторые контракты можно будет пересмотреть", - предположил он на пресс-конференции в Брюсселе.

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