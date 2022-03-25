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ТЭК 25.03.2022 23:27

Европе удастся пересмотреть некоторые контракты по газу с РФ - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейским странам, возможно, удастся пересмотреть часть контрактов по импорту газа из РФ.

"Некоторые объявления, сделанные Россией, приведут к тому, что некоторые контракты можно будет пересмотреть", - предположил он на пресс-конференции в Брюсселе.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, ГАЗ


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