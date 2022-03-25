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Регион 25.03.2022 23:29

Эрдоган и Зеленский обсудили ситуацию в Украине, мирные переговоры

Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский обсудили ситуацию на Украине, переговоры между Украиной и РФ, передает в пятницу агентство "Анадолу".

"Эрдоган сообщил украинскому коллеге об эффективной дипломатической работе Турции в двусторонних встречах с другими лидерами (во время саммита НАТО - ИФ)", - сообщает агентство.

Также Эрдоган заявил Зеленскому, что во время саммита НАТО Турция снова подтвердила поддержку территориальной целостности Украины.

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Тэги: ТУРЦИЯ, УКРАИНА, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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