Эрдоган и Зеленский обсудили ситуацию в Украине, мирные переговоры

Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский обсудили ситуацию на Украине, переговоры между Украиной и РФ, передает в пятницу агентство "Анадолу".
"Эрдоган сообщил украинскому коллеге об эффективной дипломатической работе Турции в двусторонних встречах с другими лидерами (во время саммита НАТО - ИФ)", - сообщает агентство.
Также Эрдоган заявил Зеленскому, что во время саммита НАТО Турция снова подтвердила поддержку территориальной целостности Украины.
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