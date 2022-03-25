Эрдоган и Зеленский обсудили ситуацию в Украине, мирные переговоры

Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский обсудили ситуацию на Украине, переговоры между Украиной и РФ, передает в пятницу агентство "Анадолу". "Эрдоган сообщил украинскому коллеге об эффективной дипломатической работе Турции в двусторонних встречах с другими лидерами (во время саммита НАТО - ИФ)", - сообщает агентство. Также Эрдоган заявил Зеленскому, что во время саммита НАТО Турция снова подтвердила поддержку территориальной целостности Украины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».