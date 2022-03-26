Саммит ЕС провозгласил планы отказа от российских энергоносителей

Саммит ЕС в Брюсселе принял заключительный документ, раздел которого, посвященный энергетике, продолжает намеченную в Версальской декларации (11 марта) линию на скорейшее избавление от зависимости от российского газа, нефти и угля.

Заключения Европейского совета основываются на предложениях Европейской комиссии (ЕК) и сложной, растянувшейся на многие часы дискуссии лидеров стран ЕС. Документ отражает основные идеи, не предлагая конкретных решений, которые поручено спроектировать ЕК к концу мая.

"Европейский совет ожидает всеобъемлющего и амбициозного плана, разработанного в тесной координации с государствами-членами, который комиссия представит по данному вопросу к концу мая 2022 года", - говорится в документе, опубликованном вечером в пятницу.

В заключениях Евросовета указывается на то, что "устойчиво высокие цены на энергоносители все более негативно сказываются на гражданах и предприятиях". Поэтому европейские лидеры обсудили, "как оказать дальнейшую помощь наиболее уязвимым потребителям и как поддержать европейский бизнес в краткосрочной перспективе".

Европейский совет в своих выводах, в частности, предлагает государствам-членам и Еврокомиссии "продолжать наилучшим образом использовать инструментарий, в том числе новые временные кризисные рамки, государственной помощи, в качестве ограниченного по времени отхода от статус-кво".

Саммит поддержал предложение Еврокомиссии о том, что "во временном плане налогообложение или регулирующее вмешательство в отношении исключительной прибыли может быть полезным источником национального финансирования".

Евросовет поручил Совету ЕС и Еврокомиссии в срочном порядке обсудить с заинтересованными сторонами краткосрочные варианты урегулирования кризисной ситуации, включая предложенные ЕК прямую поддержку потребителей через ваучеры, налоговые скидки или через "модель агрегатор/единый покупатель", государственную помощь, налогообложение (акцизы и НДС), потолок цен и др.

Установление потолка цен - тема, активно обсуждаемая в Евросоюзе в связи с ростом стоимости энергоносителей. Впервые она дошла до поручения исполнительной власти и законодателям продвинуться в этом вопросе, хотя, как следует из документа, до сих пор остается темой для обсуждения.

Заключения саммита 24-25 марта 2022 года призывают Еврокомиссию представить предложения, которые "эффективно решат проблему чрезмерных цен на электроэнергию при сохранении целостности единого рынка, поддержании стимулов для "зеленого" перехода, сохранения безопасности поставок и отсутствия непропорциональных бюджетных расходов".

Совет ЕС получил поручение саммита рассмотреть предложения Еврокомиссии по политике ЕС в области хранения газа с учетом интересов государств-членов иметь значительные емкости для хранения. При этом отмечается, что заправка газохранилищ во всем союзе должна начаться как можно скорее при полном учёте национальных мер готовности.

Главы государств и правительств стран ЕС согласились, что в преддверии следующей зимы государства-члены и Еврокомиссия должны срочно определить "необходимые механизмы солидарности и компенсации".

Им также поручено совместно работать "над добровольной общей закупкой газа, СПГ и водорода", добиваясь с использованием политического и рыночного веса Евросоюза снижения цен в ходе переговоров.

Совместные закупки газа - еще одна горячая дискуссионная тема ЕС, так как условия энергетического снабжения 27 стран союза далеко неодинаковые.

Заключительный документ также предлагает допустить к платформе возможных будущих общих закупок газа страны Западных Балкан и три страны - ассоциированных членов "Восточного партнерства" (Грузию, Молдову, Украину).