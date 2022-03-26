Актриса Вупи Голдберг потребовала от британской королевской семьи покаяния за колониализм

Американская актриса Вупи Голдберг, обладатель премии "Оскар" потребовала, чтобы британская королевская семья извинилась за свое колониальное прошлое, заявив, что корона не может "игнорировать тот факт, что Британия годами грубо обращалась с Индией", сообщает Fox News.

В четверг Голдберг в эфире программы "The View" раскритиковала британскую монархию, обсуждая продолжающееся турне герцога и герцогини Кембриджских по Карибскому морю.

"Мы не можем игнорировать тот факт, что Британия годами грубо обходилась с Индией", - сказала актриса. "Давайте не будем забывать, <…> обо всех народах, которые должны покаяться", - добавила он, апеллируя уже к коллективной ответственности всех белых людей за прошлое.

Комментарий Голдберг прозвучал на следующий день после того, как принц Уильям выразил свою "глубокую скорбь" по поводу рабства и роли Великобритании в нем во время речи, с которой он выступил на Ямайке.

"Я хочу выразить свою глубокую скорбь. Рабство было отвратительным. И этого никогда не должно было случиться", - заявил герцог Кембриджский во время ужина, устроенного генерал-губернатором Ямайки в Королевском доме в Кингстоне.

"Несмотря на глубокую боль, Ямайка продолжает строить свое будущее с решимостью, мужеством и стойкостью", - продолжил Уильям. "Сила и общее чувство цели ямайского народа, представленные в вашем флаге и девизе, прославляют непобедимый дух".

Наследник британской короны также повторил слова, которые его отец, принц Чарльз произнес на Барбадосе в прошлом году, в которой он осудил "ужасающее злодеяние рабства, которое навсегда запятнало нашу историю".

Вупи Голдберг – афроамериканская актриса, одна из немногих знаменитостей, удостоенная четырёх главных американских престижных наград: "Оскар", "Грэмми", "Эмми" и "Тони". В её копилке наград также имеются два "Золотых глобуса", BAFTA и звезда на Аллее славы.