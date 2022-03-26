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Специалисты NASA отправились в Казахстан для встречи астронавта, прибывающего с МКС

Специалисты NASA отправились в Казахстан для встречи американского астронавта Марка Ванде Хая, который вернётся на Землю с Международной космической станции (МКС) 30 марта в составе экипажа космического корабля "Союз МС-19" с двумя российскими космонавтами, сообщила руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс.

"Специалисты направляются к месту посадки (корабля "Союз" - ИФ), чтобы встретить Марка. Отстыковка и посадка по-прежнему намечены на 30 марта. Всё проходит штатно", - сказала Людерс в ходе телеконференции NASA, посвящённой миссии Axiom-1.

По возвращении на Землю Ванде Хай станет рекордсменом среди американских астронавтов по нахождению в космосе в рамках космического полёта. Если посадка состоится 30 марта, то новый рекорд составит 355 дней.

По данным "Роскосмоса", посадка корабля "Союз МС-19" с космонавтами "Роскосмоса" Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым, а также астронавтом NASA Ванде Хаем намечена на 30 марта в 15:28 по бакинскому времени.

Ранее в американских СМИ сообщалось, что в связи с санкциями США, введенными против российской ракетно-космической отрасли, могут возникнуть проблемы с возвращением Ванде Хая на Землю, которое должен обеспечить "Роскосмос".

14 марта пресс-служба "Роскосмоса" объявила, что российская госкорпорация обеспечит возвращение Ванде Хая на Землю.

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Тэги: КАЗАХСТАН, NASA, ВСТРЕЧА, АСТРОНАВТ

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