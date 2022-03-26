Заявка на транзит газа через Украину в субботу сохраняется на прежнем уровне

Загрузка украинского газотранспортного коридора в субботу сохраняется на прежнем, максимальном уровне долгосрочного контракта (40 млрд куб. м в год, или 109 млн куб. м в сутки).
Европейские импортеры увеличили заявки на поставку газа "Газпрома" после взлета цен из-за роста неопределенности на энергетическом рынке после введения санкций против России. На данный момент котировки на главном европейском хабе TTF - $1100 за тысячу кубометров. Это значит, что отбор газа по контракту с "Газпромом" (цена самого дорогого контракта "на месяц вперед" составляет в марте около $930 за тысячу кубометров) по-прежнему выгоднее покупок на споте.
Как свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", номинация на 26 марта составляет 109,5 млн куб. м, заявка на 25 марта была 105,8 млн куб. м.
Газопровод "Ямал-Европа", который транспортирует газ через Беларусь и Польшу в Германию, с прошлой недели перешел в реверсный режим и до настоящего времени продолжает работать в этом направлении. Поставки из Германии в Польшу, то есть изъятие дополнительных объемов газа с главных европейских хабов, являются еще одним слагаемым текущих высоких цен на газ в ЕС.
По мере наступления весны в Европе продолжает расти температура воздуха. На текущей неделе в среднем на 4 градуса теплее, чем на предыдущей. Однако следующая неделя, которая приходится на конец марта - начало апреля, будет намного холоднее, что окажет новую поддержку ценам на газ.
В Европе продолжается падение выработки электроэнергии за счет ветрогенерации, а именно она должна помогать региону снижать зависимость от топлива из России. Сложнопрогнозируемое снижение показателей по ВИЭ является катализатором роста спроса на газ и - соответственно - цены на него. На прошлой неделе (с 14 по 20 марта) ветроэлектростанции обеспечили в среднем 17% выработки электроэнергии по ЕС, за пять дней текущей недели этот показатель складывается в среднем на уровне 11%.
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