Количество случаев COVID-19 в мире превысило 479 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 479 млн 5 тыс. 560, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 114 тыс. 208 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 79 млн 936 тыс. 777 и 976 тыс. 505.

Индия - 43 млн 16 тыс. 372 и 516 тыс. 755 (данные на утро пятницы, на 10:00 по бакинскому времени субботы не обновлялись)

Бразилия - 29 млн 809 тыс. 769 и 658 тыс. 855.

Франция - 24 млн 967 тыс. 222 и 142 тыс. 597.

Великобритания - 20 млн 848 тыс. 912 и 165 тыс. 46.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 788,1. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. человек, Индии - 371, Бразилии - 3 тыс. 61, Франции - 2 тыс. 161 Великобритании - 2 тыс. 401.