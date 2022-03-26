Второе судно, севшее на мель в Волго-Каспийском морском канале, продолжило движение

Судно "Джахан-1" снято с мели на 156-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала, сообщает Главное управление МЧС России по Астраханской области.

"Судно "Джахан-1" снято с мели и продолжило движение в порт Энзели (Иран)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в четверг в ВКСК сели на мель два судна. Первым движение по каналу перекрыло судно "Джахан-1", остановившись на 156-м км канала. Судно следовало в порт Анзели, на борту находится груз - более 600 тонн пиломатериалов.

Позже на мель на 146-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала встал "Герой России Пятницких", частично ограничив движение по ВКСК. "Герой России Пятницких" был снят с мели в пятницу. Тогда же было возобновлено движение по каналу.