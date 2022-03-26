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Дальнее зарубежье 26.03.2022 11:24

Польша не отказалась от планов построить стену на границе с Беларусью в начале лета

Погранслужба Польша заявила о сохранении ранее намеченных темпов строительства стены на границе с Беларусью.

"Продолжается строительство стены на границе Польши и Беларуси. Окончание работ намечено на июнь этого года, - сообщили в пограничной службе. - Шлагбаум будет важным элементом в системе охраны государственной границы и поможет погранслужбе в обеспечении герметичности границ".

Строительство заграждения на границе Польши и Беларуси началось 25 января. Высота стены достигает 5,5 метров, она протянется на 180 км. Стоимость проекта оценивалась в $394 млн. Президент Беларуси Александр Лукашенко в декабре 2021 года оценил строительство стены на польско-белорусской границе в $1 млрд, назвав его глупой затеей.

Решение о строительстве заграждения было принято на фоне миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши. В 2021 году польско-белорусскую границу, по данным Варшавы, пытались незаконно перейти 39,7 тыс. человек. Из-за миграционного кризиса в Литве и Польше в 2021 году ввели на границе чрезвычайное положение и начали возводить заграждения.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ПОЛЬША, ГРАНИЦА, СТЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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