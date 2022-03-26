Барабанщик Foo Fighters Тейлор Хокинс скончался в возрасте 50 лет

Барабанщик рок-группы Foo Fighters Тейлор Хокинс скончался в возрасте 50 лет. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте коллектива.
"Семья Foo Fighters опустошена трагической и безвременной потерей горячо любимого нами Тейлора Хокинса", - говорится в сообщении.
Хокинс родился в городе Форт-Ворт (США, штат Техас), к Foo Fighters присоединился в 1997 году. В 2005 году британское издание "Rhythm" признало музыканта лучшим рок-барабанщиком.
Группа Foo Fighters была основана в 1994 году, ее бессменным лидером и вокалистом является экс-ударник группы Nirvana Дэйв Грол. В 2021 году коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла.
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