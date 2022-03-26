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СНГ 26.03.2022 11:48

«Лаборатория Касперского» увидела политическую подоплеку за ее внесением в список угроз нацбезопасности США

«Лаборатория Касперского» выразила разочарование решением федеральной комиссии по коммуникациям США о внесении ее в список поставщиков телекоммуникационного оборудования и сервисов, представляющих угрозу национальной безопасности.

«Это решение основано не на технической оценке продуктов компании, а было принято по политическим мотивам», - говорится в заявлении компании, распространенном в субботу.

«Расширение запрета на организации, получающие субсидии на телекоммуникационные системы от федеральной комиссии по коммуникациям США, также необоснованно и связано с геополитической обстановкой, а не всесторонней оценкой безопасности продуктов и сервисов «Лаборатории Касперского», - заявили авторы.

В компании обещали продолжить предоставлять партнёрам и клиентам доказательства качества и безопасности своих продуктов. «Компания готова сотрудничать с государственными органами США и ответить на любые вопросы со стороны федеральной комиссии по коммуникациям или других регуляторов», - сообщили в «Лаборатории Касперского», добавив, что она «не имеет политических связей ни с одним правительством в мире».

Помимо «Лаборатории Касперского», в список компаний «представляющих недопустимый риск для национальной безопасности и безопасности американских граждан» попали американские подразделения China Telecom и China Mobile International.

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Тэги: РОССИЯ, КАСПЕРСКИЙ, ЛАБОРАТОРИЯ, США


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