Армянские НВФ в Карабахе предприняли попытку диверсии против ВС Азербайджана - Минобороны

Армянские незаконные вооруженные формирования (НВФ) в Карабахском регионе Азербайджана в субботу утром попытались совершить диверсию против подразделений азербайджанской армии, сообщили в министерстве обороны Азербайджана. «Утром 26 марта члены незаконных армянских вооруженных формирований, воспользовавшись туманной погодой и ограниченной видимостью, предприняли попытку диверсии против подразделений азербайджанской армии», - говорится в сообщении военного ведомства. Согласно Минобороны Азербайджана, в результате немедленных мер члены армянских НВФ были вынуждены отступить. В военного ведомстве отметили, что об инциденте были проинформированы руководство российского миротворческого контингента и совместного российско-турецкого мониторингового центра. Потерь среди ВС Азербайджана нет, подчеркнули в Минобороны. Р.Керимов

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