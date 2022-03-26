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Карабах 26.03.2022 12:06

Армянские НВФ в Карабахе предприняли попытку диверсии против ВС Азербайджана - Минобороны

Армянские незаконные вооруженные формирования (НВФ) в Карабахском регионе Азербайджана в субботу утром попытались совершить диверсию против подразделений азербайджанской армии, сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

«Утром 26 марта члены незаконных армянских вооруженных формирований, воспользовавшись туманной погодой и ограниченной видимостью, предприняли попытку диверсии против подразделений азербайджанской армии», - говорится в сообщении военного ведомства.

Согласно Минобороны Азербайджана, в результате немедленных мер члены армянских НВФ были вынуждены отступить.

В военного ведомстве отметили, что об инциденте были проинформированы руководство российского миротворческого контингента и совместного российско-турецкого мониторингового центра.

Потерь среди ВС Азербайджана нет, подчеркнули в Минобороны.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМИЯ, ИНЦИДЕНТ


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