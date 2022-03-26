Армянские НВФ в Карабахе предприняли попытку диверсии против ВС Азербайджана - Минобороны

Армянские незаконные вооруженные формирования (НВФ) в Карабахском регионе Азербайджана в субботу утром попытались совершить диверсию против подразделений азербайджанской армии, сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
«Утром 26 марта члены незаконных армянских вооруженных формирований, воспользовавшись туманной погодой и ограниченной видимостью, предприняли попытку диверсии против подразделений азербайджанской армии», - говорится в сообщении военного ведомства.
Согласно Минобороны Азербайджана, в результате немедленных мер члены армянских НВФ были вынуждены отступить.
В военного ведомстве отметили, что об инциденте были проинформированы руководство российского миротворческого контингента и совместного российско-турецкого мониторингового центра.
Потерь среди ВС Азербайджана нет, подчеркнули в Минобороны.
Р.Керимов
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