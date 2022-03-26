МИД Азербайджана отреагировал на высказывания представительницы Госдепа США о Карабахе

США, будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ, не предпринимали действенных шагов для прекращения агрессии Армении против Азербайджана. Об этом в субботу заявили в МИД Азербайджана, комментируя высказывания заместителя пресс-секретаря Государственного департамента США Джалины Портер о Карабахском регионе Азербайджана, прозвучавшие накануне в ходе встречи с представителями СМИ.
«Доводим до сведения представителя Государственного департамента, что, к сожалению, за прошедшие годы США как сопредседатель Минской группы ОБСЕ за прошедшие годы не предприняли никаких действенных шагов, направленных на то, чтобы положить конец продолжавшейся почти 30 лет военной агрессии Армении против Азербайджана. Азербайджан сам восстановил свою территориальную целостность на основе международного права и обеспечил выполнение резолюций Совета Безопасности ООН», - отметили в МИД Азербайджана.
Во внешнеполитическом ведомстве заметили, что «в настоящее время понятия «Нагорный Карабах» не существует, но существуют Восточно-Зангезурский и Карабахский экономические районы, являющиеся неотъемлемой частью Азербайджана».
В МИД Азербайджана заявили, что со стороны «Госдепа США безответственно выступать с заявлением, основанным на фейковой армянской пропаганде».
«Вновь хотели бы подчеркнуть, что Азербайджанская Республика действует на своих суверенных территориях», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
Р.Керимов
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