Путин накануне и позавчера по телефону обсуждал с Пашиняном Карабах - Песков

Президент РФ Владимир Путин провёл накануне, а также позавчера телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого обсуждалась ситуация в Карабахском регионе Азербайджана. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Обсуждалась ситуация в Карабахе, рассказал он журналистам.

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