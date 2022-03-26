В РФ за сутки COVID-19 заболели более 24 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 24 тыс. 72 случая, что на 1,3 тыс. меньше, чем накануне, госпитализированы за сутки 4 тыс. 275 человек, скончались от COVID-19 395 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"По состоянию на 26 марта в РФ выявлено 24 072 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 4 275 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 1,5%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 37 субъектах РФ. Снижение количества госпитализаций отмечено в 44 регионах, ситуация осталась без изменений в 4 субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 395 человек, накануне сообщалось о 398 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 25 тыс. 382 заболевших, число новых случаев COVID-19 снизилось на 1 310.

"Выздоровели за сутки 60 933 человека, или на 1,5% меньше по сравнению с 25 марта", - сообщили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 17 млн 739 тыс. 462 случая коронавирусной инфекции, 367 тыс. 13 умерших и 16 млн 606 тыс. 691 выписанных.