Байден в субботу встретится в Польше с министрами иностранных дел и обороны Украины

Президент США Джо Байден в субботу присоединится к встрече госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина с их украинскими коллегами Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым, сообщили американские СМИ со ссылкой на пул Белого дома.

"Этим утром президент Байден побывает на встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и украинским министром обороны Алексеем Резниковым", - говорится в сообщении.

Байден находится в Польше, вечером в субботу в Варшаве выступит с речью по ситуации в Украине.