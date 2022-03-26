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Дальнее зарубежье 26.03.2022 14:00

Байден в субботу встретится в Польше с министрами иностранных дел и обороны Украины

Президент США Джо Байден в субботу присоединится к встрече госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина с их украинскими коллегами Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым, сообщили американские СМИ со ссылкой на пул Белого дома.

"Этим утром президент Байден побывает на встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и украинским министром обороны Алексеем Резниковым", - говорится в сообщении.

Байден находится в Польше, вечером в субботу в Варшаве выступит с речью по ситуации в Украине.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА, МИНИСТРЫ


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