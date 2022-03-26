Беларусь и Россия из-за спортивных санкций организуют совместные соревнования

Министерство спорта Беларуси надеется на отмену санкций, но не собирается бездействовать и будет проводить совместные с Россией соревнования, заявил глава ведомства Сергей Ковальчук.
"В ближайшей перспективе нам нужно организовать совместную работу в связи с санкциями, которые вводит против наших стран МОК. Очевидно, эти санкции надуманны, мы всегда выступали за честный спорт. Они просто убирают конкурентов, ведь на прошедшей Олимпиаде наши сборные выступили очень достойно. К сожалению, спорт становится одной большой политикой, нарушаются основополагающие положения олимпийской хартии. Мы надеемся, что у руководства МОК хватит ума вернуть все обратно. Но сидеть и ждать мы не будем - мы должны организовать совместные соревнования", - сказал Ковальчук на совместном заседании коллегий Минспорта Беларуси и России в субботу в Минске
"Эта ситуация дала белорусскому и российскому спорту прекрасную возможность еще больше сблизиться. Нам нужно вывести эту работу на еще более высокий уровень, обсудить стратегию взаимодействия, чтобы спортсмены не пострадали и были конкурентоспособны на мировой арене после возвращения", - добавил министр.
В свою очередь, министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что развитие мирового спорта без России и Беларуси невозможно. "Те решения, которые приняты МОК и международными федерациями, противоречат всем олимпийским принципам. К сожалению, многие спортивные руководители не заняли принципиальную позицию и не стали выражать нежелание следовать рекомендациям. Тем не менее Беларусь и Россия - самодостаточные страны с выстроенными системами спорта, и стратегия объединения только поможет. Именно разделяя непростые времена и обмениваясь опытом, мы преодолеем этот период и еще более слаженно будем работать в будущем", - заявил Матыцин.
"Наша сторона уже практически подготовила дорожные карты взаимодействия, надеюсь, эти решения будут воплощены в ближайшее время. У нас будет календарь совместных мероприятий, на этот год запланировано много комплексных соревнований, проведение которых начнется уже совсем скоро", - сказал Матыцин.
МИД Азербайджана отреагировал на высказывания представительницы Госдепа США о Карабахе
Армянские НВФ в Карабахе предприняли попытку диверсии против ВС Азербайджана - Минобороны
С подписанием нового соглашения сотрудничество Азербайджана и ЕС выйдет на качественно новый уровень - Алиев
Заявка на транзит газа через Украину в субботу сохраняется на прежнем уровне
Германия способна избавиться от зависимости от газа из РФ быстрее, чем многие думают - Шольц
Барабанщик Foo Fighters Тейлор Хокинс скончался в возрасте 50 лет
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 479 млн - университет Хопкинса
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
NEQSOL Holding перечислил в Фонд “YAŞAT” 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров