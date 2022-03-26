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Регион 26.03.2022 14:48

Движение судов через пролив Босфор приостановили из-за объекта, похожего на мину

Движение судов через пролив Босфор приостановлено в обоих направлениях после обнаружения объекта, напоминающего мину, сообщили в субботу в Управлении береговой охраны Турции. Об этом пишет «Анадолу».

Министерство национальной обороны Турции ранее сообщило об обнаружении гражданским судном объекта, похожего на мину.

«Похожий на мину объект взят под контроль командами подводной обороны, и было предпринято вмешательство для его нейтрализации», - отметили в ведомстве.

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Тэги: МИР, ТУРЦИЯ, ПРОЛИВ, СУДОХОДСТВО


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