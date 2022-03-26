Гурбангулы Бердымухамедов берет отпуск с 1 апреля

Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша (верхней палаты парламента) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов уйдет в трудовой отпуск с 1 апреля, сообщает в субботу газета "Нейтральный Туркменистан".
С просьбой об отпуске Бердымухамедов обратился к президенту Туркменистана на заседании правительства в минувшую пятницу.
"Как вы знаете, вот уже 40 лет я работаю на руководящей должности, 25 лет занимаюсь политикой. В связи с большим объёмом работы за это время, я не мог отдохнуть в полной мере", - сказал он.
При этом он отметил, что за период отпуска планирует завершить работу над своими новыми книгами, а также должным образом подготовиться к проведению на высоком уровне намеченных на текущий год Межпарламентскому форуму стран Центральной Азии и России, Диалогу женщин стран Центральной Азии и России и другим международным мероприятиям.
На период отпуска Гурбангулы Бердымухамедов попросил временное исполнение своих должностных обязанностей возложить на заместителя Касымгулы Бабаева.
Президент Сердар Бердымухамедов сообщил, что просьба будет удовлетворена.
11 февраля этого года 64-летний Гурбангулы Бердымухамедов, занимавший должность президента 15 лет, заявил о намерении уступить пост молодому руководителю, оставив за собой должность председателя верхней палаты парламента. Он поручил Центризбиркому провести досрочные выборы президента страны.
По итогам голосования на президентских выборах 12 марта из девяти кандидатов наибольшее число - 72,97% - голосов набрал вице-премьер Сердар Бердымухамедов (сын Гурбангулы Бердымухамедова - ИФ), выдвинутый от Демократической партии Туркменистана.
В результате он был избран ЦИК и после инаугурации 19 марта вступил в должность главы государства.
Гурбангулы Бердымухамедов остался в должности председателя Халк Маслахаты (верхней палаты парламента) - второго по значимости поста после президента страны.
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