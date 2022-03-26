Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8832 RUR   0.0165 GBR   2.2363 TRY   0.1155

Цена на нефть

24.03 $/bbl +/- WTI 112.34 -2.59 Brent 119.03 -2.57

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 26.03.2022 15:04

Гурбангулы Бердымухамедов берет отпуск с 1 апреля

Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша (верхней палаты парламента) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов уйдет в трудовой отпуск с 1 апреля, сообщает в субботу газета "Нейтральный Туркменистан".

С просьбой об отпуске Бердымухамедов обратился к президенту Туркменистана на заседании правительства в минувшую пятницу.

"Как вы знаете, вот уже 40 лет я работаю на руководящей должности, 25 лет занимаюсь политикой. В связи с большим объёмом работы за это время, я не мог отдохнуть в полной мере", - сказал он.

При этом он отметил, что за период отпуска планирует завершить работу над своими новыми книгами, а также должным образом подготовиться к проведению на высоком уровне намеченных на текущий год Межпарламентскому форуму стран Центральной Азии и России, Диалогу женщин стран Центральной Азии и России и другим международным мероприятиям.

На период отпуска Гурбангулы Бердымухамедов попросил временное исполнение своих должностных обязанностей возложить на заместителя Касымгулы Бабаева.

Президент Сердар Бердымухамедов сообщил, что просьба будет удовлетворена.

11 февраля этого года 64-летний Гурбангулы Бердымухамедов, занимавший должность президента 15 лет, заявил о намерении уступить пост молодому руководителю, оставив за собой должность председателя верхней палаты парламента. Он поручил Центризбиркому провести досрочные выборы президента страны.

По итогам голосования на президентских выборах 12 марта из девяти кандидатов наибольшее число - 72,97% - голосов набрал вице-премьер Сердар Бердымухамедов (сын Гурбангулы Бердымухамедова - ИФ), выдвинутый от Демократической партии Туркменистана.

В результате он был избран ЦИК и после инаугурации 19 марта вступил в должность главы государства.

Гурбангулы Бердымухамедов остался в должности председателя Халк Маслахаты (верхней палаты парламента) - второго по значимости поста после президента страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ПАРЛАМЕНТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ОТПУСК


Похожие новости


Парламент Туркменистана назначил внеочередные выборы президента страны на 12 марта Гульшат Мамедова стала спикером туркменского парламента Сына туркменского лидера переизбрали в парламент страны ЦИК Туркменистана признал выборы депутатов парламента состоявшимися Акджа Нурбердыева в третий раз возглавила парламент Туркменистана В новый парламент Туркменистана прошли русские, казахи и узбеки

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az