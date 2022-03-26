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Дальнее зарубежье 26.03.2022 15:35

Китайские дипломаты запрашивали в Вашингтоне подробные сведения о санкциях против России

Компании и правительственные чиновники КНР стремятся выяснить, как соблюдать санкции США против России, сообщило агентство Bloomberg.

"Китайские дипломаты в Вашингтоне контактировали с американскими коллегами и запрашивали подробности относительно санкций", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники.

В Китае, по данным агентства, юристы и консультанты оценки финансовых рисков заявляют, что наблюдают рост запросов китайских клиентов, которые хотят убедиться в том, что они соблюдают санкции западных стран против России. Многие запросы касаются продажи в Россию товаров, в которых применяются американские технологии, а также транзакций в долларах, связанных с экспортом. По словам юристов, большинство китайских компаний приняли меры, чтобы избежать нарушения санкций.

Агентство сообщает со ссылкой на официальных лиц США, что "существует мало доказательств того, что Китай обходит американские санкции".

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Тэги: КИТАЙ, США, РОССИЯ, САНКЦИИ, КОМПАНИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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