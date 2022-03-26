Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8832 RUR   0.0165 GBR   2.2363 TRY   0.1155

Цена на нефть

24.03 $/bbl +/- WTI 112.34 -2.59 Brent 119.03 -2.57

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 26.03.2022 15:59

Москва не уходит от диалога с Вашингтоном, но встречного движения от США не просматривается - МИД РФ

Россия готова договариваться с США по вопросу дипучреждений на равных условиях и при наличии встречного движения, заявили в МИД РФ.

"Мы не уходим от диалога и готовы договариваться, но строго "на равных", при условии встречного движения, признаки которого в Вашингтоне не просматриваются даже под увеличительным стеклом. Наоборот, под лицемерные рассуждения о необходимости сохранить дипломатическое присутствие американская сторона делает все, чтобы еще больше осложнить функционирование российских загранучреждений в США", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном в субботу на сайте МИД РФ.

"Вновь призываем Вашингтон задуматься о последствиях", - подчеркивается в комментарии.

Захарова отметила, что "в последнее время американские представители на различных уровнях пытаются снять с себя ответственность за близкое к полному разрыву состояние российско-американских отношений".

"Стрелки привычно переводятся ими на Россию, обвиняемую в "эскалации" на том основании, что мы не пропускаем удары и всегда отвечаем на враждебные выпады зеркально или асимметрично. Видимо, в Вашингтоне считается нормальным высылать по выдуманным поводам российских дипломатов, отбирать чужую собственность, а попросту говоря ее воровать, закрывать наши дипломатические представительства, а потом лицемерно изумляться, почему "дерзкие русские" платят той же монетой, делая больно американским дипмиссиям в России", - отметила она.

"Американцам давно пора усвоить, что на каждый враждебный шаг обязательно последует реакция, в любом случае для них болезненная", - добавила она.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, ДИАЛОГ, МИД


Похожие новости


Китайские дипломаты запрашивали в Вашингтоне подробные сведения о санкциях против России США планируют ввести санкции против российских компаний, обслуживающих армию Планов возобновления переговоров РФ-США по гарантиям безопасности пока нет - Песков Байден выступает за исключение России из G20, а если это окажется невозможным - предлагает пригласить на саммит Украину США и ЕС близки к соглашению по снижению энергозависимости от РФ, могут объявить о нем в пятницу Новые санкции США против России коснутся физлиц и организаций

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az