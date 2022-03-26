Москва не уходит от диалога с Вашингтоном, но встречного движения от США не просматривается - МИД РФ

Россия готова договариваться с США по вопросу дипучреждений на равных условиях и при наличии встречного движения, заявили в МИД РФ.

"Мы не уходим от диалога и готовы договариваться, но строго "на равных", при условии встречного движения, признаки которого в Вашингтоне не просматриваются даже под увеличительным стеклом. Наоборот, под лицемерные рассуждения о необходимости сохранить дипломатическое присутствие американская сторона делает все, чтобы еще больше осложнить функционирование российских загранучреждений в США", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном в субботу на сайте МИД РФ.

"Вновь призываем Вашингтон задуматься о последствиях", - подчеркивается в комментарии.

Захарова отметила, что "в последнее время американские представители на различных уровнях пытаются снять с себя ответственность за близкое к полному разрыву состояние российско-американских отношений".

"Стрелки привычно переводятся ими на Россию, обвиняемую в "эскалации" на том основании, что мы не пропускаем удары и всегда отвечаем на враждебные выпады зеркально или асимметрично. Видимо, в Вашингтоне считается нормальным высылать по выдуманным поводам российских дипломатов, отбирать чужую собственность, а попросту говоря ее воровать, закрывать наши дипломатические представительства, а потом лицемерно изумляться, почему "дерзкие русские" платят той же монетой, делая больно американским дипмиссиям в России", - отметила она.

"Американцам давно пора усвоить, что на каждый враждебный шаг обязательно последует реакция, в любом случае для них болезненная", - добавила она.