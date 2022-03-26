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Дальнее зарубежье 26.03.2022 16:18

В Киеве отменили полуторасуточный комендантский час

Объявленного ранее полуторасуточного комендантского часа в Киеве и области с вечера субботы до утра понедельника не будет, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«У меня есть новая информация от военного командования, которую я бы хотел озвучить. В соответствии с информацией, которой они обладают, было принято решение, что комендантского часа завтра днем не будет», - сказал Кличко в эфире национального телемарафона в субботу.

Он уточнил, что комендантский час будет введен в прежнем режиме и продлится с 20:00 субботы до 07:00 воскресенья. «Днем можно будет свободно передвигаться», - подчеркнул Кличко.

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Тэги: УКРАИНА, КИЕВ, МЭР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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