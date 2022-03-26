Мурашко оценил запас лекарств для льготников в регионах РФ на 5,5 месяцев

В субъектах РФ запас лекарственных препаратов для льготных категорий граждан превышает пятимесячную потребность, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Для льготных категорий граждан у нас в регионах запас составляет больше 5,5 месяцев, и мы авансируем в том числе закупку", - сказал Мурашко в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Ранее Мурашко сообщил, что в медицинских организациях по системе обязательного медицинского страхования (ОМС) сформирован запас лекарственных препаратов на три месяца.