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СНГ 26.03.2022 17:02

Мурашко оценил запас лекарств для льготников в регионах РФ на 5,5 месяцев

В субъектах РФ запас лекарственных препаратов для льготных категорий граждан превышает пятимесячную потребность, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Для льготных категорий граждан у нас в регионах запас составляет больше 5,5 месяцев, и мы авансируем в том числе закупку", - сказал Мурашко в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Ранее Мурашко сообщил, что в медицинских организациях по системе обязательного медицинского страхования (ОМС) сформирован запас лекарственных препаратов на три месяца.

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Тэги: РОССИЯ, ЛЬГОТНИКИ, ЛЕКАРСТВА, ЗАПАС

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