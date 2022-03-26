Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8832 RUR   0.0165 GBR   2.2363 TRY   0.1155

Цена на нефть

24.03 $/bbl +/- WTI 112.34 -2.59 Brent 119.03 -2.57

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 26.03.2022 17:15

Блинкен и Остин обсудили с украинскими министрами итоги саммита НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин провели переговоры в Варшаве с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, сообщил в субботу госдепартамент.

Согласно сообщению, стороны "обсудили итоги внеочередного саммита НАТО 24 марта в Брюсселе и непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины".

В какой-то момент к участникам переговоров присоединился президент США Джо Байден, который находится с визитом в Польше. Согласно информации Белого дома, собеседники "обсудили дальнейшие усилия по помощи Украине в защите своей территории".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, УКРАИНА, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Байден в субботу встретится в Польше с министрами иностранных дел и обороны Украины США и их партнеры продолжат предоставление Украине военной помощи, в том числе средств ПВО - Байден WSJ сообщила о просьбе Зеленского к США не вводить санкции против Абрамовича США направляют на Украину системы ПВО советского производства Зеленский поблагодарил за поддержку президентов США и Франции Байден пообещал и дальше поддерживать Украину

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az