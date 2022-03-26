Блинкен и Остин обсудили с украинскими министрами итоги саммита НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин провели переговоры в Варшаве с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, сообщил в субботу госдепартамент.
Согласно сообщению, стороны "обсудили итоги внеочередного саммита НАТО 24 марта в Брюсселе и непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины".
В какой-то момент к участникам переговоров присоединился президент США Джо Байден, который находится с визитом в Польше. Согласно информации Белого дома, собеседники "обсудили дальнейшие усилия по помощи Украине в защите своей территории".
МИД Азербайджана отреагировал на высказывания представительницы Госдепа США о Карабахе
Армянские НВФ в Карабахе предприняли попытку диверсии против ВС Азербайджана - Минобороны
С подписанием нового соглашения сотрудничество Азербайджана и ЕС выйдет на качественно новый уровень - Алиев
Заявка на транзит газа через Украину в субботу сохраняется на прежнем уровне
Германия способна избавиться от зависимости от газа из РФ быстрее, чем многие думают - Шольц
Барабанщик Foo Fighters Тейлор Хокинс скончался в возрасте 50 лет
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 479 млн - университет Хопкинса
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
NEQSOL Holding перечислил в Фонд “YAŞAT” 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров