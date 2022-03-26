Акар: в проливе Босфор обезврежена мина старого образца

В проливе Босфор была обезврежена мина старого образца, сообщил агентству «Анадолу» министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в Дохе (Катар).

Утром с коммерческого судна у берегов Босфора сообщили, что увидели объект, похожий на мину, рассказал глава ведомства.

«В результате исследования установлено, что это была мина старого образца, ее обезвредили турецкие команды подводной обороны. Переговоры с властями России и Украины по этому вопросу продолжаются», - отметил Акар.

Он рассказал, что для обеспечения безопасного движения судов через пролив была проведена необходимая координация со службой береговой охраны и другими ведомствами.

«Необходимые меры приняты. Движение (через пролив Босфор - ИФ) безопасно», - заявил Акар.

Ранее министерство национальной обороны Турции сообщало о нейтрализации в проливе Босфор объекта, похожего на мину.