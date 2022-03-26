В пяти регионах России вскоре начнут эксперимент по внедрению беспилотной авиации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о начале в пяти регионах России в ближайшее время эксперимента по внедрению беспилотных авиационных систем, сообщает в субботу сайт российского правительства.

"В проекте примут участие Томская область, Камчатский край, Чукотский, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Во время проведения эксперимента в этих регионах будут действовать особые условия регулирования - экспериментальные правовые режимы по эксплуатации беспилотных авиасистем. Это позволит выполнять такие полёты без излишней нормативной нагрузки и ускорить развитие сегмента беспилотной авиации в целом", - говорится в сообщении.

Беспилотники в Камчатском крае, Чукотском, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах в первую очередь будут задействованы для доставки почты и грузов. Это особенно актуально для жителей удалённых и труднодоступных территорий.

"Сейчас доставка грузов в такие районы осуществляется либо сезонно, либо с помощью обычного авиатранспорта, что экономически неоправданно при перевозке небольших грузов. Также беспилотники будут проводить аэрофотосъёмку. Это поможет оперативно и точно обследовать важные инфраструктурные объекты, например, трубопроводы и линии электропередачи", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Томской области беспилотники смогут участвовать не только в перевозке грузов и проведении фотосъёмок, но и выполнять авиахимические работы для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве. Это сделает такие работы более безопасными для человека и расширит географию их применения.

"В целях безопасности маршруты беспилотников будут проходить за пределами крупных населённых пунктов, аэродромов и мест проведения массовых мероприятий, а управлять полётами на протяжении всего пути будут внешние пилоты. Автоматический режим может быть активирован только в случае потери сигнала. Также пилоты будут формировать план полёта, задавать точки маршрута, высоту и скорость полёта. Вся эта информация будет направляться местным авиационным властям", - говорится в сообщении.

Как следует из текста документов, опубликованных на портале правовой информации, эксперимент на Чукотке, Камчатке, в ЯНАО и ХМАО будет идти под эгидой "Почты России". В его рамках планируется открыть 48 маршрутов для авиаперевозок в 64 населенных пункта и увеличить скорость доставки в 1,8 раза. Организаторы эксперимента рассчитывают, что это сделает коммерчески привлекательной доставку грузов и почты дронами и обеспечит оперативную связь с большинством территорий страны независимо от наличия наземных путей сообщения.

В томском эксперименте планируется апробировать использование грузовых беспилотных дронов с максимальной взлетной массой более 30 кг. В рамках эксперимента предлагается отказаться от ряда требований Воздушного кодекса, ведомственных документов Минтранса, регулирующих допуск беспилотных воздушных судов к эксплуатации

Эксперимент в регионах-участниках продлится три года. По его результатам будет принято решение о дальнейшем развитии беспилотной авиации в России.