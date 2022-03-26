Байден счел статью о коллективной обороне НАТО «священным обязательством»

Президент США Джо Байден в ходе встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве заявил о приверженности статье о коллективной обороне НАТО, сообщило агентство Associated Press.

«Статья 5 (о коллективной обороне) для Соединенных Штатов является священным обязательством», - сказал Байден, добавив, что единство альянса имеет первостепенное значение.

«Я уверен в том, что Владимир Путин рассчитывал разделить НАТО. Но у него это не получилось. Мы остались все вместе», - добавил президент США.