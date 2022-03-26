Гянджалиев назвал два возможных варианта обеспечения безопасности в Карабахе

Депутат Милли меджлиса (парламента) от Ханкенди Турал Гянджалиев считает допустимыми два варианта решения вопроса обеспечения безопасности в Карабахском регионе Азербайджана.

«Все армянские шайки террористов в Карабахском регионе Азербайджана должны быть либо выдворены с наших суверенных территорий, либо понести наказание в соответствии с законодательством Азербайджана», - написал он в субботу в своем микроблоге в твиттере.

Иных опций, на его взгляд, нет.