Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8832 RUR   0.0165 GBR   2.2363 TRY   0.1155

Цена на нефть

24.03 $/bbl +/- WTI 112.34 -2.59 Brent 119.03 -2.57

Погода в Баку

  ночь день

Карабах 26.03.2022 18:43

Гянджалиев назвал два возможных варианта обеспечения безопасности в Карабахе

Депутат Милли меджлиса (парламента) от Ханкенди Турал Гянджалиев считает допустимыми два варианта решения вопроса обеспечения безопасности в Карабахском регионе Азербайджана.

«Все армянские шайки террористов в Карабахском регионе Азербайджана должны быть либо выдворены с наших суверенных территорий, либо понести наказание в соответствии с законодательством Азербайджана», - написал он в субботу в своем микроблоге в твиттере.

Иных опций, на его взгляд, нет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, ХАНКЕНДИ, БЕЗОПАСНОСТЬ


Похожие новости


МИД РФ призвал к сдержанности в Карабахе МИД Азербайджана отреагировал на высказывания представительницы Госдепа США о Карабахе ВС Азербайджана продолжают процесс уточнения позиций и пунктов дислокации в Карабахе без применения силы - Минобороны Работы по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура ведутся планомерно - Алиев Парламент Азербайджана призвал Европарламент воздержаться от действий, мешающих нормализации отношений между Баку и Ереваном В Карабахе обнаружены массовые захоронения азербайджанцев - Госкомиссия

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az