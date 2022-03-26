В Азербайджане незначительный суточный спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 41 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 791 тыс. 695, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 50 случаев.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались четыре человека (накануне - трое). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 679 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 781 тыс. 641 человек (+ 113 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 375 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 696 тестов на коронавирус против 2 тыс. 499 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 681 тыс. 983 теста на COVID-19.

Р.Керимов