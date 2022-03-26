В Китае признали погибшими всех пассажиров потерпевшего крушения Boeing 737

В Китае признали погибшими всех пассажиров потерпевшего крушения Boeing 737 авиакомпании Chinese Eastern Airlines, сообщают государственные СМИ. На борту самолета находились 132 человека, среди них девять членов экипажа, остальные - пассажиры. Пассажирский самолет компании China Eastern Airlines в понедельник потерпел крушение на юге КНР в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Это первая катастрофа коммерческого лайнера в Китае с 2010 года.

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