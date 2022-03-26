В Уфе арестован депутат по обвинению в участии в террористическом сообществе

Советский районный суд Уфы (Башкортостан, Россия) заключил под стражу пятерых фигурантов уголовного дела о создании террористического сообщества и участия в нем, сообщила объединенная пресс-служба судов Башкортостана в субботу.
"Советский районный суд Уфы рассмотрел ходатайства следователя об избрании меры пресечения в отношении Дмитрия Чувилина, Павла Матисова, Рината Буркеева, Алексея Дмитриева и Юрия Ефимова. Суд удовлетворил ходатайства следователя, постановив избрать в отношении пятерых обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 мая 2022 года", - говорится в сообщении.
Пресс-служба уточнила, что Дмитриеву и Ефимову предъявлено обвинение в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, Матисову - в создании террористического сообщества. В отношении Чувилина и Буркеева возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе).
Дмитрий Чувилин является депутатом Госсобрания-Курултая Башкортостана от КПРФ.
Ранее пресс-служба СУ СКР по Башкортостану сообщила о возбуждении уголовного дела по ч. 1 и ч. 2 статьи 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).
Фигурантами уголовного дела являются пятеро жителей Уфы в возрасте от 36 до 62 лет. Им предъявлено обвинение в совершении этих преступлений.
По версии следствия, обвиняемые сформировали террористическое сообщество, целью которой являлась "подготовка к насильственному изменению конституционного строя России".
Деятельность террористического сообщества, действовавшего с 2019 года, была пресечена в марте 2022 года в ходе совместных мероприятий, проведенных следователями СКР и сотрудниками ФСБ.
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в субботу сообщал о задержании в Уфе четверых последователей террористической организации в рамках уголовного дела, возбужденного региональным следственным управлением СКР. По данным спецслужбы, они готовили нападения на сотрудников правоохранительных органов.
В ходе обысков у задержанных изъяты две гранаты РГД-5, а также самодельные зажигательные устройства по типу "коктейль Молотова", экстремистская литература, средства коммуникации, радиостанции, одежда и снаряжение для использования в полевых условиях.
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